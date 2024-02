الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة نازحين اثنين بطلق ناري في محيط مستشفى الأمل

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، بإصابة نازحين اثنين بطلق ناري في محيط مستشفى الأمل، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس».

ونوهت في بيان لها، اليوم الأحد، أن «المؤشرات تنذر بكارثة إنسانية في مستشفى الأمل المحاصر بقطاع غزة، منذ 14 يوماً على التوالي».

وأشارت إلى «نفاد مخزون الطعام للنازحين»، قائلة إن «كمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى».

وحذرت من أن «بعض المستهلكات الطبية والأدوية وصلت إلى الرصيد الصفري»، لافتة إلى «شُح مجموعة كبيرة من الأدوية كأدوية الأمراض المزمنة».

ولفتت إلى أن «المستشفى لا يزال يتعرض إلى إطلاق رصاص كثيف، وتمركز الآليات في جميع اتجاهاته، ومنع حركة سيارات الإسعاف والأطقم الطبية والنازحين من الدخول والخروج إليه».

🚨 Urgent: Two displaced individuals were injured by gunfire in the vicinity of Al-Amal Hospital in #khanyounis.#AlAmalHospital #NotATarget ❌#Gaza pic.twitter.com/kiK2DpbKma