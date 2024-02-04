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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملعب مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

وسيكون ملعب أزتيكا الشهير بالعاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" هو المضيف للمباراة الافتتاحية.

وسبق لمنتخب مصر أن خاض 3 مباريات على هذا الملعب، ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للقارات عام 1999.

الفراعنة – أبطال أفريقيا 98 – خاضوا هذا البطولة ضمن المجموعة التي ضمت كل من بوليفيا والسعودية والمكسيك.

الافتتاح كان بين المنتخبين المصري والبوليفي يوم 25 يوليو 1999، وتعادل وقتها المنتخبان بنتيجة 2-2، حيث سجل عبدالستار صبري، وياسر رضوان ثنائية الفراعنة تحت قيادة الراحل الجنرال محمود الجوهري.

أما المباراة الثانية فتعادل فيها المنتخب المصري بنفس النتيجة أيضاً، حيثل سجل أحمد حسن وسمير كمونة هدفين، بعد تقدم مكسيكي بهدفي باردو وأبونديس.

في المباراة الثالثة جاءت الخسارة الثقيلة لمصر أمام المنتخب السعودي بخماسية مقابل هدف حيث سجل مرزوق العتيبي رباعية، بينما أحرز الشهراني هدفاً، فيما تكفل سمير كمونة بتسجيل هدف شرفي لمصر.