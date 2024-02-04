رئيس جامعة الإسكندرية: نشجع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على النشر العلمي الدولي

أعلن تصنيف ويبومتركس عن صدور نسخة يناير 2024 من التصنيف العام، حيث جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 492 على مستوى العالم في التصنيف الذي يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الجامعة نحو تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للكليات، وتوفير المكتبة الرقمية لتعزيز تطوير المعرفة والمهارات لدى الباحثين فى جامعة الإسكندرية، وتوفير مصادر الوصول لموارد البحث والمعلومات الأكاديمية، بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.

وتصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها تمهيدًا للمشاركة.

وتعتمد المنهجية في تصنيف ويبومتريكس العام على نسبة 50% تُمنح إلى مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، و10% عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر.

ويصدر تصنيف ويبومتركس العام مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، حيث يصدر بنهاية شهري (يناير ويوليو) من كل عام تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية.