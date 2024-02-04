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ساوثجيت يتابع هندرسون من مدرجات ملعب يوهان كرويف

د ب أ
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 1:45 م

شاهد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا من المدرجات الظهور الأول لجوردان هندرسون مع فريقه أياكس أمستردام خلال التعادل مع إيندهوفن 1 /1 مساء السبت في قمة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وانتقل هندرسون القائد السابق لليفربول إلى أياكس أمستردام الشهر الماضي بعد أقل من ستة أشهر قضاها مع الاتفاق السعودي.

وشارك هندرسون في كامل المباراة التي جرت على ملعب يوهان كرويف بالأمس.

وقال هندرسون بشأن زيارة ساوثجيت "أتمنى أن أكون قدمت مباراة جيدة وأن يكون قد أستمتع بالمباراة".

وأضاف "الأجواء كانت رائعة، بالطبع كان يوما استثنائيا بالنسبة لي ولعائلتي".

ويتأخر أياكس بفارق 21 نقطة عن إيندهوفن المتصدر لكن هندرسون بدا سعيدا بالظهور الأول بقميص فريقه الجديد، وقال "أعتقد أنه مازال هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، لكنه امتياز وشرف أن ألعب لهذا النادي".

وأكد "للأسف لم نتمكن من استغلال الفرص في النهاية، لكننا حصدنا نقطة".


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