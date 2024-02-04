أبو عبيدة: دمرنا 43 آلية وقتلنا 15 جنديا إسرائيليا خلال أيام

أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، أن المقاتلين تمكنوا من تدمير 43 آلية وقتل 15 جنديا إسرائيليا خلال أيام.



وقال المتحدث المعروف بأبو عبيدة في بيان نُشر عبر حساب القسام على منصة "تليجرام": "تمكنا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا".



وأضاف "أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر، وقنصنا ضابطا وجنديا وأوقعنا عشرات بين قتيل وجريح".



وتابع "فجرنا مدخل نفق في عدد من جنود العدو، ومجاهدونا استولوا على 4 طائرات دون طيار ودكوا حشودا عسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال".



وأكد أبو عبيدة على توجيه رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها.



كما شدد على أن المقاومة استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل منزل وأوقعتهم بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.



وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى اليوم 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.