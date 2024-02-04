إصابة 5 أشخاص جراء اشتعال حريق في عربة كرنفال جنوب غرب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية مساء اليوم الأحد عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، أحدهم إصابته خطيرة، جراء اشتعال النيران في عربة كرنفال لموكب استعراضى في مدينة كيل القريبة من شتوتجارت.

وأصيب أحد الأشخاص بحروق خطيرة لدرجة استلزمت نقله إلى المستشفى على متن مروحية إنقاذ. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يُشتبه في أن انفجارا وقع في المقطورة هو الذي تسبب في الحريق.

وقام العديد من الأشخاص بالقفز من العربة والانتقال إلى الشارع لإنقاذ أنفسهم من اللهب. وأفادت الشرطة بأن الشاحنة التي تجر العربة تعرضت لأضرار كبيرة. وبعد الحادث، تم إيقاف الموكب الذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص. وبدوره، هرع رئيس بلدية مدينة كيل، فولفرام بريتس، إلى موقع الحادث على الفور بعد إخطار إدارة الإطفاء بالحريق في الساعة الثالثة وعشر دقائق بعد الظهر.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بشكل سريع. وبدأت الشرطة التحقيق لتحديد سبب الحريق.

يذكر أن مدينة كيل تقع على نهر الراين على الجهة المقابلة لمدينة ستراسبورج الفرنسية.