وكيل مديرية الطب البيطري يزور نقطة المصب لمعاينة مجزر دمياط اللوجيستي

أجرى الدكتور عماد حمدي، وكيل مديرية الطب البيطري بدمياط، والدكتورة دينا طلعت العيسوي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، زيارة ميدانية لمعاينة نقطة المصب لمجزر دمياط اللوجيستي مع الجهات المعنية.

وأوضح بيان أصدره الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، اليوم، أن الزيارة تناولت جميع المحاور الخاصة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات لاستلام المشروع تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله، مشيرا إلى أن مشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات، من أهم المشروعات التي تشهدها محافظة دمياط، ويأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.

كما يقع المشروع خارج الكتلة السكنية على مساحة 12 فدانا بشطا، ويتميز موقعه بقربه من مينائي دمياط وبورسعيد، ويتضمن محجرا بيطريا، ومجزرين حكومي وآخر استثماري، ورصيف تنزيل، ومبنى أعلاف، ومحطة معالجة، ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية «كوكر»، وكومبوست، ومنطقة توسعات مستقبلية، وأيضًا منافذ بيع.

وأضاف إيهاب شكري، أن هذا المشروع يحقق عددا من المحاور أهمها تحقيق التنمية بهذا المجال، وتوفير لحوم حمراء بأسعار مناسبة للحفاظ على صحة المواطنين، علاوة على الحفاظ على البيئة، حيث تم تطبيق جميع المعايير والاشتراطات التي تساهم في تحقيق ذلك، وأيضًا منع انتشار الأمراض حيث إنه يتم حجر الماشية لفحصها بالمحجر قبل عملية الذبح.