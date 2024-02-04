أثنى المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، كاظم خلف، على قرار عدول 5 دول أوروبية عن قرارها الأخير بوقف تمويل الوكالة واستئناف مساعداتها للاجئين الفلسطينيين، واصفا تلك الخطوة بأنها ثمرة جهود دؤوبة بذلتها مختلف الأطراف.

وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، أن العديد من الدول اعتبرت القرار الأول متسرعا وغير مدروس، لا سيما أن تداعياته على قطاع غزة والضفة الغربية كانت ستكون كارثية، لافتا إلى تحذير المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، من إمكانية وقف عمليات الوكالة بنهاية الشهر الجاري، نتيجة وقف التمويل.

ونوه أن الدول الخمس التي علقت دعمها للوكالة كانت قد قدمت للوكالة 840 مليون دولار خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن قرار التعليق كان سيكلف «الأونروا» 437 مليون دولار، من بينها 213 مليون دولار بين الربع الأول والثاني من هذا العام.

وأضاف أن قرارات تعليق التمويل كنت ستفاقم من العجز المالي للوكالة، لا سيما في ظل معاناتها من ضعف التمويل وتهدد بتوقف خدمات الوكالة، معربا عن أمله أن تحذو باقي الدول التي وقفت دعمها حذو الدول التي تراجعت عن قرارها، لضمان استمرار عمل الوكالة وتقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن المحاولات الإسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة لم تتوقف منذ تأسيسها، وليس محض الادعاءات الكاذبة الأخيرة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر، لافتا إلى اتهام إسرائيل الوكالة بمعاداة السامية في مناهجها الدراسية.

وأوضح أن المناهج الدراسية اختصاص السلطة الفلسطينية، مؤكدا التزام الوكالة بالحيادية والمهنية في جميع أنشطتها.