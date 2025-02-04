إطلالات جريئة وساحرة بالأسود في حفل جرامي الـ 67: ليدي جاجا وأوليفيا رودريغو ومايلي سايرس تخطفن الأنظار

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي 2025 إطلالات مميزة لأيقونات الموضة ليدي جاجا، أوليفيا رودريغو ومايلي سايرس، حيث تألقن جميعهن بالأسود الجلد وبإطلالة جريئة أثارت إعجاب الحضور ووسائل الإعلام.

واختارت النجمة العالمية ليدي جاجا إطلالة غير تقليدية بفستان طويل من الجلد الأسود بأكمام طويلة، وهو تصميم يجمع بين الأناقة التقليدية والجرأة العصرية، ومنحتها مظهرًا قويا وأنيقا في الوقت ذاته.

بينما تألقت النجمة أوليفيا رودريغو في فستان أسود مفتوح من الظهر، مع تفاصيل جريئة أظهرت جزء من ضهرها، مما أضفى لها لمسة من الإثارة على السجادة الحمراء.

وأثارت المغنية مايلي سايرس، الجدل كعادتها بإطلالة جريئة ومثيرة، حيث أطلت بفستان من الجلد الأسود له تداخل يبرز منطقة البطن بشكل واضح، ليعكس جرأتها وإطلالتها القوية.

وعلى الرغم من آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67، الذي أُقيم في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لم يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.