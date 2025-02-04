رئيس سلوفاكيا يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد رئيس الجمهورية السلوفاكية بيتر بيليجريني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السلوفاكي، السفراء المعتمدين لدى الجمهورية السلوفاكية في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة براتيسلافا.

ونقل الرئيس السلوفاكي، تحياته للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود الحكومة الفلسطينية، سواء لخطة الإغاثة في قطاع غزة، أو من خلال المضي قدماً في إنجاز تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء، نقلت سفيرة دولة فلسطين صفاء الخالدي للرئيس السلوفاكي، تحيات الرئيس محمود عباس، وأعربت عن أملها في أن تدعم سلوفاكيا الجهود الوطنية للحكومة الفلسطينية لخطة الإغاثة والإنعاش المبكر لقطاع غزة، والتصدي لخطط التهجير لشعب فلسطين، والمساهمة كعضو في الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام، من خلال إنجاز الاتفاق السياسي بين الطرفين تنفيذا لحل الدولتين.

كما التقت الخالدي رئيس إدارة شرطة الأجانب في الجمهورية السلوفاكية لاديسلاف بالاك، وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك بين السفارة وشرطة الأجانب، لتسهيل أمور الطلبة والجالية الفلسطينية المقيمة في سلوفاكيا، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالطلبة الفلسطينيين، سواء القادمين أو المقيمين في سلوفاكيا والمسجلين في الجامعات.