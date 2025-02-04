مديرية الشباب بالمنيا تشارك في مبادرة يوم الخير لتوزيع الملابس والمواد الغذائية

قال مندي محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن المديرية شاركت في المرحلة الثامنة من مبادرة "يوم الخير"، لتوزيع الملابس والمواد الغذائية على الأولى بالرعاية، بمشاركة 465 مركز شباب في 24 محافظة على مستوي الجمهورية.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بأربع مراكز شباب في يوم الخير وهي: العمارية الشرقية، الرحمانية، اسمو العروس، اودة باشا، ديرمواس من خلال أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، وتم توزيع ما يقرب من 7 آلاف قطعة من الملابس والمواد الغذائية والأدوات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجا.

وتم خلال الشهر الماضي جمع وفرز الملابس، البطاطين، والمواد الغذائية، لتوفيرها للأسر الأكثر احتياجًا، وبلغ إجمالي التبرعات نحو 60 ألف قطعة ملابس، سيتم توزيعها ضمن الجهود الرامية إلى التخفيف من أعباء الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء.

ويأتي تنفيذ هذه المرحلة استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة، حيث حظيت المبادرة بإقبال واسع من المتبرعين، الذين تتزايد أعدادهم في كل مرة للمساهمة في تلك المبادرة، وكذلك تأكيد التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز دور مراكز الشباب في مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.