مجلس حكماء المسلمين: وثيقة الأخوة الإنسانية نجحت في إحداث حراك عالمي لتعزيز قيم الحوار

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، يمثل احتفاء بقيمنا الإنسانية المشتركة لتأكيد أن البشر جميعًا ينتمون لأسرة إنسانية واحدة، وتجمعهم قيم إنسانية مشتركة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لنشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام والإخاء الإنساني بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم.

وقال مجلس حكماء المسلمين في بيانٍ له، بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، تحل اليوم الرابع من فبراير الذكرى السادسة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث، التي وقَّعها الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثَّلت أهم تضامن إنساني في التاريخ الحديث.

وأكد أنه على مدار الأعوام الماضية نجحت وثيقة الأخوة الإنسانية في إحداث حراك عالمي غير مسبوق يهدف إلى نشر وتعزيز قيم المحبَّة والتسامح والتعايش المشترك.

وورد في البيان: "إيمانًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الحدث التاريخي، فقد اعتمدت بالإجماع في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠٢٠، يوم ٤ فبراير، الذي يوافق ذكرى توقيع الوثيقة، يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية، يحتفي به العالم كل عام؛ اعترافًا منها بأهمية ما تضمنتْه الوثيقة من مبادئ إنسانية سامية، كما اعتمدتها الكثير من الدول والجامعات والمعاهد العلمية حول العالم في برامجها التعليمية، وتبنتها بعض الدول وثيقة وطنيَّة للبلاد.

وتزامنًا مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، يؤكِّد مجلس حكماء المسلمين أهمية الإعلاء من قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك، فنحن البشر كل البشر - على اختلاف ألواننا وأجناسنا وأدياننا- أبناء لآدم عليه السلام، يجمعنا مصير مشترك، الأمر الذي يدعونا إلى العمل معًا من أجل نشر قيم الخير والمحبة والتَّعايش والسلام.

وشدد مجلس حكماء المسلمين على بذله جهودًا كبيرة لنشر وتعزيز القيم الإنسانية السامية التي نصَّت عليها هذه الوثيقة وتحويلها إلى واقع إنساني مَعِيش، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشروعات الرائدة التي تستهدف غرس هذه القيم في نفوس النشء والشَّباب من أجل خلق جيلٍ واعٍ قادرٍ على حمل رسالة السلام والتَّعايش والإخاء الإنسانيِّ.