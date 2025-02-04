ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن أكثر من 9 آلاف شخص فقدوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الصليب الأحمر يعتقد أن عدد المفقودين أكبر من ذلك، مرجحا عدم الإبلاغ عنها جميعها.

وأضافت "وول ستريت جورنال"، خلال تقرير، أن عددا من المفقودين قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض، وبعضهم ربما اعتقلتهم إسرائيل.

في المقابل، أكدّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس إدهانوم جيبريسوس، أن الأولويات الحالية تشمل تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، ودعم تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية، ونقل المرضى داخل غزة وخارجها لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمة خلال افتتاح الدورة السادسة والخمسين بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظمة، مساء أمس الاثنين، أن المنظمة أرسلت 63 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية، وذلك منذ بدء وقف إطلاق النار، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار إلى وصول 30 شاحنة أخرى خلال الأيام المقبلة، مبينًا أن المنظمة توفر 60% من إجمالي الإمدادات الطبية و100% من الوقود اللازم للمستشفيات ومرافق الطوارئ الطبية، مشدداً على أهمية تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام دائم في المنطقة.

وأوضح أن المنظمة بالتعاون مع الشركاء، قامت خلال العدوان على قطاع غزة بنشر 52 فريقًا طبيًا طارئًا من 26 منظمة، مما أسفر عن تقديم أكثر من 2.4 مليون استشارة طبية، وإجراء أكثر من 36 ألف عملية جراحية طارئة، وعلاج نحو 86 ألف إصابة، والقيام بتطعيم ضد "شلل الأطفال" لـ 550 ألف طفل، كما أسهمت المنظمة في التفاوض على هدن إنسانية.

وتطرق تيدروس إلى الهجمات على المرافق الصحية، مبينًا أن المنظمة تحققت خلال العام الماضي من وقوع أكثر من 1500 هجوم على الرعاية الصحية في 15 دولة ومنطقة، ما أسفر عن 932 حالة وفاة و1767 إصابة.

وأضاف أن المنظمة أطلقت تقريرًا جديدًا العام الماضي يتضمن تسع توصيات لتعزيز المساءلة عن الهجمات على الرعاية الصحية، داعيًا الدول الأعضاء إلى تنفيذ هذه التوصيات لضمان حماية العاملين الصحيين والمرافق الطبية في مناطق النزاع.