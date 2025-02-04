ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات يبحثان المساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة

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بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيًا، اليوم الثلاثاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن " ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها".

كما بحث ولي العهد السعودي والرئيس الاماراتي" مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار."

من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات"وام"، اليوم إن رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية بحثا خلال الاتصال الهاتفي "العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في ضوء العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وبما يلبي تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التنمية والازدهار".

كما تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي والعمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها ، وفقا لـ"وام".