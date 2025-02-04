 قطر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ55 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قطر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ55 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

الكويت - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 9:50 م

شاركت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة العادية الـ55 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية التي تعقد في الكويت، وافتتحها السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نائب وزير الخارجية بدولة الكويت، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ومثّل دولة قطر في أعمال الدورة، سارة عبد الله السعدي المكلف بمهام مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

وجرى خلال أعمال الدورة، مناقشة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة الخطة التنفيذية الاسترشادية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.

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