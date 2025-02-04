كييف تعلن إسقاط 37 من أصل 65 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 37 من أصل 65 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 65 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وعدة طرازات أخرى، تم إطلاقها من عدة مناطق، من بينها أوريول، وكورسك، وبريانسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت القوات الأوكرانية 37 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق بولتافا وسومي وكييف وتشرنيهيف وتشيركاسي.

وأفادت تقارير، بوقوع أضرار في منطقتي سومي وتشيركاسي نتيجة للهجوم المعادي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.