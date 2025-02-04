إطلاق الأسبوع الثاني من معسكر أنشطة السيدات والفتيات بنصف العام بدمياط

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط الأسبوعَ الثاني من معسكر الأنشطة خلال إجازة نصف العام الدراسي للسيدات والفتيات، تحت عنوان «لأنكِ تستحقين»، وذلك من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وأوضحت مروة نبيل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها اليوم، أن اليوم الثاني للمعسكر شمل ندوة توعوية حول فن الإتيكيت، قدمتها المدربة رشا سامي بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

تناولت الندوة الحديث مع الأمهات حول أساليب التعامل مع الأبناء وأمهات الأزواج، بأسلوب قائم على الاحترام المتبادل، إضافة إلى فن التعامل مع المراهقين، وأهمية تقدير الذات، وعلاقة الإتيكيت بالقيم الأخلاقية والدين الإسلامي.

كما قدمت الفنانة المتطوعة زهراء محمد ورشة فنية لتعليم السيدات والفتيات فن إكسسوارات «الهيربيس»، تضمنت تدريبًا عمليًا على صنع تاج للعروس بطريقة بسيطة باستخدام اللؤلؤ والسلك.

وقد حظيت الأنشطة بإقبال وتفاعل كبير من السيدات الحاضرات، ومن المقرر تكرارها لتعميم الفائدة.

يأتي ذلك تحت رعاية المهندس أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبمتابعة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وبحضور وتنسيق منى عبدالله، المشرفة على أنشطة المدينة الصديقة للنساء، وأميرة خلف، مدربة ومشرفة أنشطة تنمية المهارات لذوات الهمم، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.