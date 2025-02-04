وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة لابد أن يكون مستداما

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن 3 مراحل؛ كل مرحلة تمتد إلى 6 أسابيع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، مساء الثلاثاء، أن «الرؤية المصرية واضحة تمامًا بشأن ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مستدامًا».

وشدد على الأهمية البالغة لاستدامة وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدًا ضرورة تنفيذ كل طرف مسئولياته واستحقاقاته، وفقًا للاتفاق، واحترام بنوده.

ودعا الدول الصديقة ودول العالم إلى ممارسة أقصى الضغوط الممكنة، والتأثير على الطرفين؛ لتنفيذ ما اتفقا عليه، مشددًا على أهمية توافر «الإرادة السياسية» لتحقيق ذلك.

وأشار إلى ضرورة نفاذ المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية إلى القطاع، منوهًا أن «ما حدث في غزة يفوق الخيال والتوقعات من تدمير وكارثة مكتملة الأركان».