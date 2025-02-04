أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر نهاية الأسبوع لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان عقب لقاءات بين نتنياهو ومستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، "إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى الدوحة نهاية الأسبوع لمناقشة تفاصيل مرتبطة بمواصلة تنفيذ الاتفاق"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأمس الاثنين، كشفت وسائل إعلام عبرية عن جدول زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفحوى المحادثات التي سيجريها هناك.

ومن المتوقع ان يبدأ نتنياهو محادثاته، اليوم الاثنين، بالحديث عن التوسط في مرحلة ثانية من وقف النار مع حماس، وذلك خلال زيارته لإدارة الرئيس الأمريكي الجديدة في واشنطن، وفقاً لما أوردته صحيفة جارديان البريطانية.

وقبيل مغادرته، قال نتنياهو للصحفيين إنه سيناقش "النصر على حماس"، دون تحديد ما يعنيه ذلك عملياً، والمواجهة مع إيران وإطلاق سراح جميع المحتجزين عند لقاءه مع الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء.