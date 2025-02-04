تقرير: انطلاق المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي الإيرانية اقتدار 1403

أفاد تقرير إخباري بأن المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي الإيرانية "اقتدار 1403"، سوف تنطلق غدا الثلاثاء بمشاركة مجموعة متنوعة من أنظمة الصواريخ والمدفعية والرادار والاعتراض الإلكتروني والإشاري والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أنه استمرارا لسلسلة المناورات التي تجريها القوات المسلحة الايرانية، ستقام المرحلة الثانية من مناورات اقتدار 1403 للدفاع الجوي في جنوب ووسط إيران، مع التركيز على قوة الدفاع الجوي للجيش.

وستقوم مجموعة متنوعة من أنظمة الصواريخ والمدفعية والرادار والاعتراض الإلكتروني والإشاري والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بتنفيذ مهام تحت إشراف شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد في هذا المناورات.

كانت إيران قد أعلنت في السابع من شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2025 عن المرحلة الأولى من المناورة المشتركة، "اقتدار"، للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي

يشار إلى أن إيران قد أجرت على مدار الأشهر القليلة الماضية سلسلة من المناورات ، بما في ذلك المناورة المشتركة، "اقتدار"، للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي ، وذلك على خلفية تهديدات إسرائيلية باستهداف منشآت نووية إيرانية.