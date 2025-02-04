أوكرانيا تكشف تلقيها عددا قياسيا من طلبات استعلام روسية عن جنود مفقودين

كشفت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، عن تلقّيها عددا متزايدا من طلبات الاستعلام من عائلات روسية تسعى للحصول على معلومات عن جنود مفقودين.

وفي 2024، فتحت أوكرانيا خطّا هاتفيا تحت مسمّى "أريد العثور" للسماح للروس بالحصول على معلومات عن أقربائهم في إطار استراتيجية تقضي بتيسير تبادل أسرى الحرب بين الطرفين، وفق وكالة فرانس برس.

وتلقّى مركز تنسيق معاملة أسرى الحرب الذي يدير هذه المبادرة 8548 طلبا في يناير، وهو عدد قياسي أعلى بنسبة 22% من ذاك المسجّل في الشهر السابق، وفق ما أفاد المركز عبر تليجرام.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس حجم الخسائر الكبيرة جدّا التي يتكبّدها الروس في أوكرانيا.

ويتقدّم الجيش الروسي بوتيرة مطردة لكن بطيئة جدّا، متكبّدا خسائر فادحة بحسب مراقبين غربيين، في حين يصعب على الأوكرانيين صدّ هذا الزحف.

وفي المجموع، تلقّى الخطّ منذ إطلاقه في يناير 2024 أكثر من 60 ألف طلب استعلام بشأن جنود روس مفقودين. ويعتبر المركز أن العدد الفعلي للجنود المفقودين أعلى بمرّتين أو ثلاث.

وبحسب المركز، أُسر 1790 عسكريا روسيا وأفرج عن 408 في إطار صفقات تبادل منذ يناير 2024.

ويعدّ تبادل أسرى الحرب وجثث الجنود من مجالات التعاون النادرة التي ما زالت قائمة بين كييف وموسكو بعد نحو ثلاث سنوات من النزاع.