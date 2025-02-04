الجيش اللبناني يواصل انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية

واصل الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، انتشاره في المناطق الحدودية جنوبي لبنان، حيث انتشرت وحدات عسكرية ببلدة "الطيبة" في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى مناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب نهر الليطاني، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجاءت عمليات انتشار الجيش اللبناني، اليوم، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أن مهلة الستين يوما التي منحت لجيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، انتهت في 26 يناير الماضي. ومع ذلك، وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الجاري. ومنذ انتهاء المهلة، تعرض الأهالي لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.