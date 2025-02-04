القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن ارتياحه لإرجاء فرض رسوم أمريكية على الواردات من كندا والمكسيك

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أعرب القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانج موك عن ارتياحه لإرجاء تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات كندا والمكسيك بنسبة 25% لمدة شهر.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن تشوي قال خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بشؤون الاقتصاد اليوم الثلاثاء إنه شعر بارتياح إزاء تعليق أمريكا فرض الرسوم على الواردات من الدولتين.

ورغم ذلك، أعرب تشوي عن قلقه من أن الغموض الاقتصادي المحيط بكوريا الجنوبية ربما يتفاقم حال فرضت أمريكا رسوما على الواردات، واتخاذ الدول الأخرى إجراءات مماثلة.

وأكد تشوي أن حكومته سوف تتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من أي تداعيات سلبية على اقتصادها.