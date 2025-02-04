النقل: جاري إمداد ورشة صيانة جرارات GE الجديدة في أرض مهمشة بأحدث معدات التكنولوجيا

قالت وزارة النقل إنه جاري إمداد ورشة صيانة جرارات GE الجديدة لهيئة السكك الحديدية بأرض مهمشة بمحافظة القاهرة، بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية، وهي الورشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح أي ما يعادل 9.5 فدان، والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إحدى شركات وزارة النقل.

وأضاف الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إنشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، تشتمل على خمس عناصر هي الوحدات المتحركة، وتجديد السكة، وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.

وأوضحت أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير الورش القائمة وعددهم 33 ورشة، وإنشاء ورش جديدة بإجمالي عدد 10 ورش جديدة، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة، من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية، بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وأكدت الوزارة أنه تم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من شركة وابتك الأمريكية، بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يساهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب، وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية.

وأشارت إلى توافر أطقم من المهندسين والفنيين المصريين بالورشة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة، إلى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الأمريكية خاصة وأنه تم تدريبهم وفقا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك سواء في أمريكا أو في مصر.