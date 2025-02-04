منظمة الإيسيسكو تعلن استعدادها لتطوير برامج لتعليم الفتيات بأفغانستان

اجتمع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع حبيب الله آغا، وزير التعليم بجمهورية أفغانستان الإسلامية، الثلاثاء، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال تعليم الفتيات عن بعد، وتدشين برامج لبناء قدرات المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية ورعاية الطفولة المبكرة.

واستهل الدكتور المالك اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، بتأكيد حرص المنظمة على تطوير برامج لفائدة الشباب والنساء والفتيات في مجالات التربية والعلوم والثقافة بأفغانستان، مشيرا إلى أن المنظمة على استعداد للتعاون مع جهات الاختصاص الأفغانية لتوفير فرص تعلم للفتيات مع مراعاة خصائص المجتمع الأفغاني، من خلال بلورة برامج تمكن الفتيات من مواصلة دراساتهن عن بعد، منوها إلى احترام المنظمة الكامل لخصوصيات وقيم وتقاليد المجتمعات بدولها الأعضاء.

من جانبه، ثمن وزير التعليم الأفغاني أدوار الإيسيسكو في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة بالعالم الإسلامي، ودعا إلى زيارة وفد من الإيسيسكو لأفغانستان في أقرب وقت ممكن لمناقشة احتياجات تطوير العملية التعليمية وأولويات الوزارة في هذا المجال.

حضر اللقاء من الإيسيسكو، الدكتورة خديجاتو سي، رئيسة قطاع التربية، وأنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي، والسيدة فائزة العلوي، الخبيرة بقطاع التربية، ووقاص أفريدي، خبير بالقطاع.