الرئيس الهندي يؤكد استخدام بلاده كل القوة المتوفرة لديها لحماية سيادتها

أكد الرئيس الهندي رام نات كوفيند اليوم الاثنين، أن بلاده ستستخدم كل القوة المتوفرة لديها لحماية سيادتها، ، وذلك خلال كلمة ألقاها في قاعدة سلاح الجو "سولور" بالقرب من مدينة "كويمباتور" جنوبي الهند.

وقال كوفيند - حسبما ذكرت شبكة «إن دي تي في" الهندية -» إن الهند ستظل ملتزمة بعملية السلام، إلا أنه عندما تأتي الحاجة إلى النهوض، فإننا سنستخدم كل القوة لدينا لحماية أمتنا .. قواتنا المسلحة تعكس قراراتنا ".

وتأتي تصريحات الرئيس الهندي في إشارة إلى الغارات التي شنها سلاح الجو الهندي الأسبوع الماضي على مواقع تابعة لجماعة "جيش محمد" المتشددة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، حيث أعلنت الجماعة في الـ 14 من فبراير الماضي مسئوليتها عن مقتل أكثر من من 40 جنديا هنديا.