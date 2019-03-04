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جيش الكونغو الديمقراطية: مقتل 6 من عناصر مليشيا زعيم المتمردين إيبيلا كيبوكيلا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 مارس 2019 - 12:14 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مارس 2019 - 12:14 م

لقى ستة من عناصر زعيم المتمردين إيبيلا كيبوكيلا ،مصرعهم كانوا متمركزين بقرية "كافولو" بشرق البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه جيش الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الجيش في مقاطعة كيفو الجنوبية الكابتن ديودوني كاسيريكا- حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين- إن القوات المسلحة الكونغولية قتلت ستة عناصر تابعين لزعيم المتمردين إيبيلا كيبوكيلا -التي تنشط في مرتفعات إقليم "فيزي" بهذه المقاطعة، موضحا أن الجيش شن هجوما على معقل هذه العناصر المتمردة في قرية كافولو، حيث كانوا مجتمعين بعد إعلان استسلامهم.

يذكر أنه في فبراير عام 2018، أكد الجيش الكونغولي أنه قام بقتل عناصر من مليشيا ياكوتومبا خلال هجوم في إقليم فيزي.

وكانت مليشيا ياكوتومبا قد تشكلت عام 2007 على يد مقاتلين محليين يرفضون الانضمام للجيش، ويديرون شبكات لتهريب الذهب عبر بحيرة تنجانيقا.


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