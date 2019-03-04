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سفير بريطانيا في لبنان: مستمرون في دعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال الأونروا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 مارس 2019 - 9:28 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مارس 2019 - 9:28 م

أكد سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلنج، استمرار المملكة المتحدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والشركاء المحليين والدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البريطاني خلال حفل استقبال ضم السفير الفلسطيني أشرف دبور وممثلين لمنظمات غير حكومية لبنانية وفلسطينية وأكاديميين وباحثين ومانحين دوليين ودبلوماسيين.

وقال السفير البريطاني " أن بريطانيا فخورة كونها من أكبر الداعمين للأونروا على المدى الطويل ، وقد كثفنا دعمنا لها في العام الماضي، بحيث قدمنا 84 مليون دولار من التمويل الإضافي".


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