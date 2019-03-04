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الاتحاد الأوروبي يمول تدريب رجال الأعمال في أنجولا بمليوني دولار

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 مارس 2019 - 12:03 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مارس 2019 - 12:03 م

أتاح الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن مليوني يورو لتدريب رجال الأعمال الأنجوليين الذين يرغبون في المشاركة في عملية تصدير البضائع إلى سوق الاتحاد الأوروبي ، وتنعكس هذه الخطوة مباشرة على عملية التنويع الاقتصادي التي تجري في أنجولا، مع مراعاة احتياجات البلاد الحالية والمستقبلية، وكذلك استراتيجيتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وقد برز هذا الدعم من الاتحاد الاقتصادي الأوروبي في لواندا خلال اجتماع حول "سياسة ريادة الأعمال" من قبل ممثل سفير الاتحاد الأوروبي في أنجولا أمايا أوليفاريس ، وقالت أوليفاريس إن هناك دعما مؤسسيا من الاتحاد الأوروبي لوزارة التجارة الأنجولية، والذي يتضمن برنامج تطوير واسعا في مجال إدارة الأعمال.

من جانبه، قال وزير التجارة الأنجولي أمادو نونيز إن السياق الحالي يتطلب تحليلاً عميقاً حول كيفية إيجاد طرق ونماذج جديدة للتدخل من أجل تطوير قطاع ريادة الأعمال في البلاد ، ويدعم ورشة العمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.


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