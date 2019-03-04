برلماني روسي: سعي واشنطن والناتو لفرض الهيمنة العالمية وليس الصين يشكل تهديدا لروسيا



قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف اليوم الاثنين إن روسيا لا تعتبر القدرة العسكرية الصينية تهديدا لأمنها، بل سعي الولايات المتحدة وحلف الناتو بالهيمنة العالمية هي التي تشكل في الواقع تهديدا لروسيا.

وقال كوساتشيوف -في تصريحات إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "إنه يجب إضفاء طابع عالمي لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، أما تقييم التهديدات شيء ثانوي، بل حقيقة وجود هذا النوع من الأسلحة ذات خصائص طيران قصيرة جدا هي أمر أساسي".

وأعرب البرلماني الروسي عن ثقته في أن" المسار الذي اختاره الأمريكيون - ويتمثل في تقويض الاتفاقية القائمة ثم محاولة إقناع الدول التي تمتلك هذه الأسلحة لإبرام اتفاقيات جديدة هو "طريق مدمر، ومسدود وخطير للغاية".

وفي تعليق له على تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين التي اعتبرت فيها أن الصواريخ الصينية تشكل تهديدا لروسيا، لفت كوساتشيوف إلى أنه في موسكو لا يعتبرون أن الصين تشكل تهديداً لروسيا، قائلا: "لا، نحن في روسيا لا نعتبر الصين تهديدا".

وخلص كوساتشيوف إلى القول: "بإن التهديد بالنسبة لنا هو سعي الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بالهيمنة العالمية وضمان تفوقهم العسكري أحادي الجانب".



