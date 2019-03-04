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الهند: مقاتلات «رافال» الفرنسية تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 مارس 2019 - 3:33 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مارس 2019 - 3:33 م


قال قائد القوات الجوية الهندية إن بلاده ستدخل مقاتلات (رافال) الفرنسية الصنع إلى الخدمة في شهر سبتمبر المقبل.

وذكر راديو (مونت كارلو) الدولي اليوم /الاثنين/، أن الهند طلبت 36 طائرة من شركة داسو للطيران، وذلك في إطار برنامج لتحديث قواتها الجوية.

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