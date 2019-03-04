الهند: مقاتلات «رافال» الفرنسية تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

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قال قائد القوات الجوية الهندية إن بلاده ستدخل مقاتلات (رافال) الفرنسية الصنع إلى الخدمة في شهر سبتمبر المقبل.
وذكر راديو (مونت كارلو) الدولي اليوم /الاثنين/، أن الهند طلبت 36 طائرة من شركة داسو للطيران، وذلك في إطار برنامج لتحديث قواتها الجوية.