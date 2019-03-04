عمران خان يوجه دعوة لرئيسة وزراء بريطانيا لزيارة باكستان

أعلن الحزب الحاكم في باكستان أن رئيس الوزراء عمران خان وجه دعوة لنظيرته البريطانية تيريزا ماي لزيارة باكستان ، فيما ردت ماي بتوجيه دعوة مماثلة لخان.

وأوضح حزب "تحريك أنصاف" - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين - أن ماي رحبت خلال اتصال هاتفي مع عمران خان بقرار باكستان بالإفراج عن الطيار الهندي المحتجز لدى إسلام أباد بعد إسقاط القوات الجوية الباكستانية طائرته في أعقاب توغلها في المجال الجوي الباكستاني.

وشددت ماي على الحاجة إلى تهدئة الأجواء بين الهند وباكستان عقب تصاعد حدة التوتر بينهما خلال الفترة الأخيرة عقب التفجير الانتحاري الذي وقع بإقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري، وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وقد ألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.