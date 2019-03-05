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روسيا تجدد مطالبتها بلقاء سكريبال وجها لوجه

نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 4 مارس 2019 - 11:37 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مارس 2019 - 11:37 م

جددت روسيا مطالبتها بـ"لقاء مباشر" مع سيرجي سكريبال، الجاسوس الروسي السابق، وابنته يوليا، واللذين تعرضا للتسمم بغاز الأعصاب في بريطانيا قبل عام مضى، في هجوم تقول لندن إن موسكو هي التي نفذته.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، إن إبقاء سكريبال وابنته في بريطانيا بدون السماح لموسكو بالاتصال القنصلي بهما، هو أمر تعتبره روسيا "احتجازا قسريا أو اختطافا"، وأشار إلى أن الأب وابنته ربما ليسا على قيد الحياة.

وقال بوليانسكي في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة بنيويورك، في ذكرى مرور عام على حدوث الهجوم في مدينة سالزبري جنوب بريطانيا، "هل سكريبال وابته على قيد الحياة، هل هما في بريطانيا، هل هما في مكان آخر؟ إننا لا نعلم أي شيء".

ورفضت يوليا سكريبال مساعدة القنصلية الروسية في لندن في بيان أصدرته السلطات البريطانية نيابة عنها العام الماضي.

وأكد بوليانسكي الموقف الروسي بأنه "لا يوجد دليل ملموس" على أن موسكو هي المسؤولة عن التسمم، لكنه لم يشر إلى أي مشتبه بهم محتملين آخرين.


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