اتحاد المدن والبلديات بألمانيا يحذر من تنامي قوة حزب البديل اليميني في شرقي البلاد



حذر اتحاد المدن والبلديات بألمانيا من تنامي قوة حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض في شرقي ألمانيا، وحمل الأحزاب الراسخة بألمانيا مسؤولية ذلك.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد جرد لاندسبرج لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "في كل مكان هناك، حيث يشعر المواطنون أن لا أحد يفهمهم، ولا تقدم الأحزاب الراسخة أية إجابات عن تساؤلاتهم، يرتفع الاستعداد للتوجه نحو قوى شعبوية أو راديكالية سياسية".

وأضاف: "الشعبوية والراديكالية يمثلان مخاطر على المكانة الاقتصادية لألمانيا داخل اتحاد اقتصادي أوروبي".

وأشار لاندسبرج إلى أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الجيد للغاية في ألمانيا، فإن كثيرا من المواطنين يشعرون أنهم غير متصلين بهذا التطور الإيجابي، وتنمو بذلك لديهم مواقف راديكالية ورافضة، لافتا إلى أن مثل هذه الاتجاهات تظهر غالبا في مناطق ضعيفة البنية وفي أجزاء من الولايات الاتحادية الشرقية.

وتابع قائلا: "عندما يتم القراءة عن زيادة الإيرادات الضريبية المستمرة والوضع الاقتصادي الجيد للغاية، يتوقع المواطنون أنه يجب أن يصل إليهم شيء من ذلك... يتعين على الأوساط السياسية التعامل مع هذه المخاوف على محمل الجد واتخاذ رد فعل عليها".

يشار إلى أنه سوف تُجرى انتخابات محلية في ثلاث ولايات بشرق ألمانيا هذا العام، حيث تشهد ولاية تورينجن انتخابات البرلمان المحلي بها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر القادم، وسيتم إجراء الانتخابات في ولايتي سكسونيا وبراندنبورج في الأول من شهر سبتمبر القادم.



