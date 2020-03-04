سلطان بن أحمد القاسمي: الأخبار الزائفة تُضعف الثقة بين الإعلام والجمهور

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن الاتصال الحكومي اليوم بات شاملاً أكثر وعابراً للحدود، وأن دوره من إيصال المعلومات إلى الجمهور تغيّر وأصبح ممكنا استراتيجياً ومحورياً في جميع المؤسسات عبر مختلف القطاعات حول العالم.

وأضاف، في كلمته أمام منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة اليوم، أن التغيرات السريعة والتحديات المختلفة التي تواجهها جميع الحكومات في العالم على صعيد القطاعات الصحية والبيئة والأمنية والثقافية وما يترافق من متغيّرات أحدثها التطور السريع في سوق العمل وانتشار وسائل الإعلام التي تبث أخبارا زائفة وتضليلية، أضعفت الثقة بينها وبين الجمهور، جميعها عوامل تُحتم على الحكومات أن تتخذ الاتصال الحكومي أداة استراتيجية فاعلة وممكنة للعمل الحكومي بشكل يومي، ومعززة للاستقرار والشعور بالأمان والتعاون بين الحكومات وشعوبها بدلاً من أن يبقى كقناة تواصل وحسب.

وتابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "خلال السنوات المقبلة سيلعب الاتصال الحكومي دوراً فاعلاً في مجموعة من المجالات الأساسية التي نطرحها في دورة هذا العام، والتي تتجلى في ترسيخ ثقافة التفاعل والاستجابة الفورية في روح العمل الحكومي، ودور تكنولوجيا الاتصال الحديثة في تمكين المجتمعات، كما نناقش الأثر الذي يحدثه الاتصال الحكومي في تطوير فلسفة التواصل الثقافي بين الشعوب وتعزيز السلام والحوار بين الأمم المختلفة، وأهمية الاتصال في تحقيق رفاه الفرد والمجتمع وتشجيع الفرد على أن يصبح شريكا في رفاهية المجتمع وليس فقط متلقيا للخدمات الحكومية.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن الجهود الكبيرة التي قادها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حوّلت الإمارة ومنذ 5 عقود إلى مركز للنهضة الثقافية العربية الجديدة، وأوصلها لأن تمتلك تجربة رائدة وناضجة في مجال التواصل الثقافي.

وأشار إلى أن المنتدى يسعى إلى تشكيل وعي جديد لدى جميع المسؤولين في الوطن العربي بضرورة الاهتمام بهذا المجال وتعزيز الخبرات فيه إسهاما في تغيير الصور النمطية وخلق حوار حضاري مع شعوب العالم يسوده الاحترام والفهم الكافي للمكانة الثقافية والفكرية العربية.