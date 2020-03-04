 إندونيسيا تعد 8 حزم تحفيز مالية وتجارية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا تعد 8 حزم تحفيز مالية وتجارية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 10:08 ص

قال إيرلانجا هارتارتو وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، إن الحكومة تجهز 4 حزم تحفيز تتعلق بالسياسات المالية و4 حزم تحفيز تتعلق بإلإجراءات التجارية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن الحكومة تدرس احتمالات تخفيف ضريبة الشركات وشروط الاستيراد لضمان توافر المواد الخام في الأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب حزمة التحفيز المالي التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بقيمة 3ر10 تريليون روبية إندونيسية (728 مليون دولار).

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