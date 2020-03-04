مديرة صندوق النقد الدولي: انتشار فيروس كورونا سيدفع النمو الاقتصادي العالمي للتراجع

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم، الأربعاء، من أن انتشار فيروس كورونا سيدفع النمو الاقتصادي العالمي للتراجع عن العام الماضي.

وقالت جورجيفا ، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء : "أن تفشي كورونا سيحتاج إلى آلية منسقة مكافحته.. موضحة أن البنوك المركزية بالفعل تنسق مع بعضها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، كما أن النظام المالي العالمي في حالة جيدة ولا خطر لتكرار الأزمة العالمية.

وأوضحت أن النمو الضعيف سيلقي أعباء على الدول النامية العام الحالي .. كما أن الفترة الزمنية وفعالية الرد سيحددان مدى تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي.

وحول تمويل الصندوق في مواجهة الكورونا .. قالت مديرة صندوق النقد : "إننا نعطي أولوية لتمويل الإجراءات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وتوجد 10 مليارات دولار للإقراض بفائدة صفر % للدول الفقيرة.. متوقعة أن يكون التمويل القصير الأجل حيويا أثناء الأزمة الحالية.