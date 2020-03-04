صادرات كوريا الجنوبية من الكمامات الواقية تقفز 9 أضعاف في يناير وسط تفشي كورونا



أظهرت بيانات -اليوم الأربعاء- أن شحنات كوريا الجنوبية من الكمامات الواقية قفزت تسعة أضعاف مقارنة بعام سابق وسط تفشي كوفيد-19.



وبلغت صادرات البلاد من المواد المنسوجة بما يشمل الكمامات 72.6 مليون دولار في يناير، بارتفاع من 8.29 مليون مقارنة بعام سابق، وفقا للبيانات الصادرة من الرابطة الكورية للتجارة الدولية.



وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذه القيمة تمثل ما يقرب من 90% من مجمل قيمة صادرات كوريا الجنوبية من المنسوجات لعام 2019، التي بلغت 80.9 مليون دولار.



وعلى الرغم من أن المنسوجات لا تشمل الكمامات وحسب، يرى مراقبو الصناعة أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت مدفوعة بزيادة صادرات الكمامات فقط، نظرا لأن قيمة صادرات المواد المنسوجة ظلت ثابتة تقريبا منذ سنوات.



واحتلت الصين وهي بؤرة تفشي كورونا كوفيد-19 في العالم 85% من مجمل الصادرات من هذا المنتج، حيث قفزت الصادرات الكورية للصين إلى 61.3 مليون في يناير مقارنة بـ 820 ألف دولار قبل عام.



ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم بعد أن اتخذت كوريا الجنوبية قرارا متأخرا قبل أسبوع بتحجيم شحنات تصدير الكمامات إلى 10% كحد أقصى من مجمل إنتاجها قبل فرض حظر تصديرها بشكل كامل.



كما صدقت كوريا الجنوبية على خطة توزيع 50% من إنتاجها من الكمامات الواقية عن طريق منصات البيع بالتجزئة العامة استجابة للطلب الحاد عليها محليا. ثم ألمحت يوم الثلاثاء إلى أنها تنظر في رفع الحصة إلى 80%.



هذا وقد أعلنت كوريا الجنوبية حتى الآن عن وجود 5,200 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد منذ أن تم الإبلاغ عن الإصابة الأولى داخل أراضيها في 20 يناير الماضي.