زيادة صادرات الصلب الهندي مع تعثر القطاع في الصين

سجل الطلب الخارجي على الصلب الهندي زيادة كبيرة، مع تعثر إمدادات الصلب من الصين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصين هي أكبر منتج للصلب في العالم وتمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي منه، مضيفة أن أزمة فيروس كورونا الجديد أدى إلى تراجع الطلب على الصلب في الصين مما أدى إلى وصول المخزون منه إلى مستوى قياسي، مع تعثر عودة العمالة المهاجرة والتي تمثل جزءا كبيرا من قوة العمل في قطاع التشييد وقيادة الشاحنات في الصين نتيجة القيود التي فرضتها السلطات الصينية على السفر بين الأقاليم من أجل محاصرة الفيروس.

وذكرت بلومبرج أن صادرات شركات الصلب الهندية زادت خلال العام الحالي، مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من ست سنوات.

وبحسب بيانات وزارة الصلب الهندية، زادت صادرات الهند خلال الشهور العشر حتى يناير الماضي بنسبة 40% إلى 2ر7 مليون طن.

وقال رانجان دار مدير التسويق في شركة أرسيلور ميتال نيبون ستيل للصلب إن تفشي فيروس كورونا الجديد "منح مصنعي الصلب في الهند فرصة للاستفادة من الأسواق التقليدية للصين والتي تتواجد فيها الشركات الهندية بالفعل"، مضيفا "من المهم الإشارة إلى أن زمن الرحلة من الهند إلى هذه الأسواق يساوي أو أقل من زمنها من الصين".

وكانت فيتنام وإيطاليا ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي أكبر أسواق الصادرات الهندية من الصلب في يناير الماضي.

وذكر دار أن "أي صادرات ستتم بعد تلبية الطلب المحلي بالكامل"، وأنه "ليس فقط صادرات الصلب (هي التي تستفيد من تعثر الصادرات الصينية) ولكن أيضا يمكن أن تكون صادرات مكونات السيارات من الهند الحل لمشكلة اضطراب إمدادات هذه المكونات القادمة من الصين".

كما تتوقع شركات الصلب الهندية تراجع واردات بلادها من الصلب من الصين وكوريا الجنوبية واليابان باعتبارها من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا الجديد وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية رغم ضعف الطلب، بحسب جايانتا روي كبير نواب الرئيس في مؤسسة "آي.سي.آر.أيه" التابعة لمؤسسة موديز للاستشارات الاقتصادية.