التحالف العربي: إحباط عمل إرهابي يستهدف ناقلة نفط في بحر العرب

علنت قيادة دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اليوم الأربعاء "إحباط عمل إرهابي كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب" عن طريق (4) زوارق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إنه تم "إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة (90) ميلا بحريا جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني".

وأوضح المالكي "أن محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق (03 أذار/مارس 2020) عند الساعة (39ر14) أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد (4) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بعد".