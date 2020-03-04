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رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة تشمل مصر والإمارات وتركيا بسبب فيروس كورونا

مون جاي-إن
مون جاي-إن
سول - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 4:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 4:58 ص

ألغى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن جولة كانت مقررة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا على خلفية انتشار فيروس كورونا عالميا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كانج مين-سيوك أن الرئيس الكوري الجنوبي سيجري بدلا من ذلك اتصالات هاتفية منفصلة مع زعماء الدول الثلاث لبحث سبل التعاون في مكافحة الفيروس.

يذكر أن كوريا الجنوبية تحتل المركز الثاني بعد الصين من حيث حصيلة ضحايا انتشار الفيروس، إذ سجلت حتى صباح اليوم الأربعاء 5328 حالة إصابة، فضلا عن 32 حالة وفاة.

وقال الرئيس الكوري إن بلاده "في حالة حرب" مع فيروس كورونا.

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