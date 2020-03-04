جامعة سوهاج تبحث آليات تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

استقبل أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، وفد منظومة الشكاوى الموحدة التابع لمجلس الوزراء والذي ضم كلاً من العميد أيمن جمال والمهندسة أسماء حسن مديري المتابعة الميدانية للجهات الحكومية، لبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل كليات وإدارات الجامعة والرد عليها إلكترونيًا.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا اللقاء يأتي في ضوء اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية لتطوير وتوفير آليات تتيح للطالب والمواطن سهولة التقدم بشكواه عبر وسائل إلكترونية حديثة، تضمن جدية وصول الشكاوى للمسئول وانتظار الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على حلها.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل المنظومة عن طريق الموقع الرسمي للجامعة والبوابات الإلكترونية الخاصة بكافة القطاعات والكليات والوحدات والمستشفيات الجامعية، بما يضمن سرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسلامة تداولها وسرعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها والرد عليها إلكترونياً.

وأكد عزيز أنه سيتم البدء بتنفيذ التحول الرقمي لتلقي شكاوى واستفسارات الطلاب والمواطنين التي تصل عبر الموقع الرسمي أو صفحتها الرسمية، ويتم متابعتها والرد عليها مباشرة.

ولفت إلى أن تفعيل البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الإلكترونية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء سيعمل على تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة ومؤسساتها من خلال استجابة الدولة وبحث مختلف شكاوى المواطنين الواردة إليها وتوفير حلول عاجلة لها تيسيراً لهم.

وأوضح العميد أيمن جمال أنه تم زيارة عدد من الجامعات وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أجل توعية القائمين على المنظومة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك من خلال خطه توعوية تشمل ندوات تعريفية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، مشيراً إلى أنه يتم تلقي الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg وأيضا الخط الساخن على رقم "16528" أو تطبيق "إيجابي" عبر التليفون المحمول.

وأضاف أنه جار الآن العمل بتطبيق "في خدمتك" لإطلاقه، لاستقبال شكاوى واستفسارات وخدمات المواطنين والرد عليه.