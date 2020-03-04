إعلام النواب تنتهي إلى عدة توصيات لتطوير العمل الإعلامي

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل اللجنة محمد شيمكو، إلي عدد من التوصيات الهامة في شأن تنظيم العمل الإعلامي وتطوير الإعلام الرسمي المصرى، في ضوء مناقشتها طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية.

وجاء في مقدمة توصيات اللجنة، توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء عبر مكتب رئيس البرلمان لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حضور رؤساء الهيئات الوطنية والمعنين بالملف الإعلامي، وإعادة دراسة منظومة الإعلام في إطار أنه ملف أمن قومي والأخذ في الاعتبار أن حروب الجيل الرابع تدار عبر وسائل الإعلام.

ودعت لجنة الثقافة والإعلام إلى الاستغلال الأفضل لإمكانات مصر التكنولوجية والبشرية في هذا المجال، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف القومية والتصدي للشائعات التي تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية، والتسويق لاسم مصر عالميا وتعزيز مكانتها دوليا وإفريقيا وعربية.

ومن التوصيات أيضا عقد لجنة خاصة لدراسة وضع قطاع الأخبار وسبل نجاحه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن القومي المصري، والنظر في فصله وجعله هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بميزانية منفصلة.