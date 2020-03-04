برلمانيون عن تطوير «إعلام الدولة»: مسألة أمن قومي

أبو العنين يدعو الإعلام الرسمي لتوسيع إنتشاره باللغات الأجنبية.. والسعيد ينتقد تأخر ماسبيرو فى عرض بعض الأخبار

رئيس قطاع الأخبار: التطوير يحتاج لـ"صيانة التكنولوجيا" والتليفزيون قادر على المنافسة

أكد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضرورة تطوير وسائل الإعلام باعتبارها أمن قومي، لافتين إلى أهمية التصدي للشائعات والأكاذيب التي تسعى للإضرار بالدولة، مع توسيع الانتشار على المستوى العربي والأجنبي من خلال نقل الأخبار باللغات المختلفة.

وقال النائب محمد أبو العينين، إن صناعة الإعلام أصبحت تعد مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى، كما أن لها دورا كبيرا في بناء الدول أو هدمها، مضيفا: "الأمر يتوقف على خطط التطوير والإمكانيات المتاحة"، و"هل يقدم هذا الإعلام دوره أم يعاني مشكلات متراكمة تعوقه عن ذلك وتجعله في حاجة ماسه إلى التطوير الشامل".

وشدد أبو العنين على ضرورة مواكبة التغيرات العالمية، لنتمكن من إحداث التطوير الحقيقي في هذا القطاع، مضيفا: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طاف العالم العربي والغربي؛ لتصحيح ما ترسخ من مفاهيم خاطئة فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير، وإجهاض هدف أهل الشر المتمثل في الايقاع بالدولة المصرية"، موضحا: "أن وسائل إعلامية كانت تقوم بدور مشين للإضرار بالدولة المصرية"، داعيا وسائل الاعلام الرسمي لتوسيع إنتشارها باللغات الأجنبية.

وأوضح: "أن التطوير سنة الحياة.. وقنوات النيل للأخبار والنايل تي في تحتاج لتطوير عاجل" قائلا: "أن بعض كوادر تلك القنوات تركتها، والأمر يتطلب لم الشمل وعودة الطيور المهاجرة".

ومن جهته، أكد النائب جلال عوارة، أن تطوير قطاع الأخبار يتطلب السرعة في بث الأخبار، والاهتمام بالتغطية للأحداث الهامة بالإضافة للسرعة في اتخاذ القرار بشأن الأحداث الهامة، مشددا على أن التطوير يتطلب إعادة النظر في التمويل، قائلا: "إن تطوير الإعلام يمثل قضية أمن قومي".

ومن ناحيتها أكدت رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري أميرة سالم، وضع خطة لتطوير القطاع، قائلة: "القطاع قادرعلى المنافسة لما لديه من بنية تحتية، والتطوير يحتاج أن يتبعه صيانة لكافة التكنولوجيا بما يساعد على القيام بدوره".

وتابعت سالم: "أن الدولة لديها قنوات إخبارية عريقة، تعمل منذ أكثر من 22 سنة، رغم ما تواجهه من أزمات مالية طاحنة"، مضيفة: "توقعت أن يدعو طلب الإحاطة إلى عملية تطوير قناة النيل للأخبار أقدم قناة إخبارية في الوطن العربي، لا أن يطالب بإنشاء قناة جديدة"، ليقاطعها النائب محمد شعبان قائلا: "إنه لا يجوز انتقاد طلب إحاطة في البرلمان"، ما دفع رئيس التليفزيون للاعتذار.

واستطردت: "أن قناة النيل تملك العديد من الكوادر البشرية المميزة، وجاري تطوير القناة بالإمكانات المتاحة، ولكن هذا التطوير يحتاج كاميرات "HD"، واستديوهات معدة على مستوى عالي ونحن نفتقد الدعم المالي، وليس لدينا ما لدى القنوات الخاصة، ولكن هناك ربط مع هذه القنوات عند إذاعة أحداث داخلية مثلما حدث في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".

من جانبه، انتقد النائب نضال السعيد تأخر التليفزيون فى عرض بعض الأخبار، قائلا: "أنا كنائب بالبرلمان أتابع قنوات إخبارية أخرى بسبب التأخير الشديد في عرض الأخبار"، مضيفا "أنه من الطبيعي جداً أن تنقل جميع القنوات الخاصة عن التليفزيون المصري في الأحداث الداخلية، كما أن القنوات الأجنبية تحصل على معلوماتها من تليفزيون الدولة الأمر الذى ظهر ظهر أثناء تغطية خبر وفاة الرئيس الأسبق مبارك".

يشار إلى أن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، ناقشت خلال اجتماع، عقدته، 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش، بشأن ضرورة إنشاء قناة إخبارية عالمية، وخطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية، بالإضافة إلى مسألة عمل غير المؤهلين بمجال الإعلام.