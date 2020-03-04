وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عقوبات غليظة على فريق الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك، الجمعة المقبل، على ستاد رادس، في الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الذهاب احتجاجات شديدة من جانب مدرب الترجي، معين الشعباني، ولاعبي الفريق، ضد حكم المباراة الجزائري رضوان جيد بسبب احتسابه ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ومن قبلها قيامه بطرد لاعب الترجي محمد علي بن رمضان، واشهار بطاقة صفراء في وجه حارس الفريق معز بن شريفية.

وحسب مصادر داخل الكاف، فإن الترجي سيوقع عليه عقوبة مالية قدرها 160 ألف دولار أي ما يعادل 440 ألف دينار تونسي.

كما وقع الكاف عقوبة الإيقاف على المدافع خليل شمام، 6 مباريات، وإيقاف 4 مباريات لكل من معين شعباني ومجدي التراوي وعبد الرؤوف بن غيث.

يذكر أن الزمالك حقق فوزًا غاليًا على الترجي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي استضافه ستاد القاهرة، ضمن مباريات الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.