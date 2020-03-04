المحكمة العليا الهندية ترفع حظر «فيدرال بنك» على العملات الرقمية

ألغت المحكمة العليا الهندية اليوم الأربعاء قرارا أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2018 يمنع البنوك من التعامل مع أي مؤسسات تتعامل بالعملات الرقمية، مثل بيتكوين، أو تجري بها عمليات تجارية.

وقدمت "رابطة الإنترنت والهواتف المحمولة" في الهند، التي تمثل جهات صرف العملات المشفرة، عريضة أمام المحكمة، دفعت فيها بأن منع البنوك من تقديم الخدمات لدعم العملات الرقمية، ليس عادلا.

وأشارت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالى "فيدرال بنك" كان ينبغي أن يختار آلية أقل حدة للسيطرة على الأخطار المحتملة لإبرام عمليات تجارية عن طريق العملات المشفرة.

وحذرت الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الهندي المستثمرين والتجار مرارا من التعامل بالعملات الافتراضية التي قد يترتب على استخدامها أخطار.