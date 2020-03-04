شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، خناقة أُسرية فنية بين الفنان وائل عبدالعزيز وشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ودخل الفنان أحمد العوضي طرفا أصيلا فيها.

بدأت الواقعة بمنشور كتبه وائل عبدالعزيز على "فيسبوك"، يهاجم فيه شقيقته ياسمين بشدة، رافضا نشرها لصور تجمعها مع الفنان أحمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه لا يجوز لها أن ترتبط بقصة حب مع شاب يصغرها بـ10 أعوام، متهما "العوضي" بسعيه للشهرة على حساب شقيقته، طالبًا منه أن "يدخل البيت من بابه، وليس من أبواب خلفية".

ومنذ كتابة وائل لهذا المنشور، قامت الدنيا ولم تقعد، حيث رد "العوضي" بكتابة منشور يتهم فيه وائل بأنه "يعيش من أموال شقيقته"، ونشر فيديو لأغنية عن منطقته التي ولد وتربى فيها "عين شمس"، وكيف أنه رجل تعلم الحفاظ على أهل بيته سواء والدته أو شقيقاته، ولا يجرؤ على فضيحتهم مثلما فعل شقيق ياسمين عبدالعزيز.

لتشعل "ياسمين" الأجواء، بنشرها صورة تجمعها مع الفنان أحمد العوضي على حسابها الخاص، قائلة: "بحبك يا أحمد"، فيرد عليها "العوضي" بنشر نفس الصورة على حسابه الخاص مضيفا: "بحبك يا ياسمين"، ليقوم الشقيق وائل بكتابة منشور طويل يرد فيه على "العوضي" ويدافع من خلاله عن نفسه، نافيا اتهام العوضي له بأنه "إنسان فاشل".

هذه المعركة الكلامية دفعت بعض الفنانين إلى كتابة منشورات يرفضون فيها طرح الأمور الشخصية على الملأ بهذا الشكل "المُستفز" -وفقا لوصفهم- ومنهم السيناريست تامر حبيب الذي كتب عبر حسابه الخاص قائلا: "زمان لما كان اتنين يتخانقوا وواحد فيهم صوته يعلى، كان الطرف التاني يقوله وطي صوتك الجيران هاتسمعنا، دلوقتي بقي لما أي من الأطراف (يفرش الملاية) و(ينشر أوسخ غسيله) ويفتخر بـ(رُخص أخلاقه)، بيدخل يتأكد أن المنشور هيتشير للعام مش للأصدقاء أو حتى أصدقاء الأصدقاء.. إخص".