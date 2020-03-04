اللجنة الأولمبية تكرم حسن مصطفي

قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأحد رموز الرياضة المصرية على مجهوداته في الرياضة المصرية.

أقيم حفل التكريم تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللجنة الأولمبية المصرية بحضور عدد من نجوم الرياضة من بينهم الكابتن حسن حمدي الرئيس السابق للنادي الأهلي، والمهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فيفا وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ونجوم الرياضة.

تم تسليم الدكتور حسن مصطفى الدروع التذكارية وشهادة تقدير على مجهوداته التي قام بها، كما منحه مجلس إدارة اللجنة درع الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية مدى الحياة تقديرا له.

ومن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الدكتور علاء مشرف والمهندس ياسر إدريس والدكتور عبدالعزيز غنيم والمهندس شريف العريان والمهندس الباسل عبد الله والمهندس محمد عبدالمطلب والأستاذ ايهاب أمين والأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.