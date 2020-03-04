أوقاف البحيرة: الإسلام بريء من تفضيل الذكور على الإناث

أكد الشيخ نبيل فرج، إمام وخطيب بإدارة أوقاف كوم حمادة وكبير المفتشين بالإدارة، أن الإسلام بريء من كل الادعاءات بتفضيل إنجاب الذكور على الأناث، بل إن الإسلام دعا إلى المساواة بين البشر وليس التمييز، وآيات القران الكريم خير شاهد على ذلك في قول الله تعال:ي «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ».

وشرح أن هذه الآيات قدم الله سبحانه وتعالى فيها ذكر الإناث على الذكور، وفي ذلك تفضيل للإناث وليس العكس كما يدعي البعض،مؤكدًا أهمية تنظيم الأسرة وفوائده العظيمة لتقدم المجتمع وتطوره.

وشدد على ضرورة مواجهة الأفكار المغلوطة والموروثة والتي تعطل مسيرة المجتمع وتعرقل حركة تطوره.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام مديرية التحرير، اليوم الأربعاء، بمدرسة عبد الواحد البسومي الثانوية بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة.