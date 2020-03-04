تراجع حاد في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بالصين نتيجة انتشار فيروس كورونا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الصين خلال فبراير الماضي بأعلى وتيرة له على الإطلاق، في ظل توقف العمل في الكثير من الشركات وفرض قيود على السفر نتيجة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت"، للدراسات الاقتصادية، تراجع مؤشر كايشين المجمع لنشاط القطاع الخاص إلى 5ر27 نقطة خلال فبراير الماضي مقابل 9ر51 نقطة في يناير الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وقال شينج شينج شونج رئيس مجلس الإدارة وكبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة "سي.إي.بي.إم جروب" الإعلامية الصينية إنه "رغم السياسات الداعمة لقطاع التصنيع مؤخرا، فإن الشركات والصناعات الصغيرة تضررت بشدة من انتشار الفيروس وهو ما أصبح أشد وضوحا في قطاع التصنيع، في حين زادت صعوبة تعويض شركات الخدمات لخسائرها" نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 5ر26 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 8ر51 نقطة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 48 نقطة فقط.

وهذا التراجع يشير إلى الانخفاض الحاد في نشاط الأعمال بالصين، كما أنه أول تراجع قياسي يتم تسجيله منذ بدء إصدار المؤشر قبل نحو 14 عاما. وواجهت الشركات في الصين استمرار توقف الأنشطة بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية في أوائل فبراير الماضي بسبب انتشار كورونا.